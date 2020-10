Maurizio Costanzo Show, teatro pieno ed è subito polemica: il conduttore interviene (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il tradizionale appuntamento con il Maurizio Costanzo Show è tornato con una nuova stagione, portandosi dietro però tutta una serie di polemiche. Se il Coronavirus ha modificato il modo di fare tv, con distanziamenti tra ospiti, pubblico assente o ridotto, il Maurizio Costanzo Show ha ripreso con piccole modifiche ma tenendo sempre la platea piena... L'articolo Maurizio Costanzo Show, teatro pieno ed è subito polemica: il conduttore interviene proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il tradizionale appuntamento con ilè tornato con una nuova stagione, portandosi dietro però tutta una serie di polemiche. Se il Coronavirus ha modificato il modo di fare tv, con distanziamenti tra ospiti, pubblico assente o ridotto, ilha ripreso con piccole modifiche ma tenendo sempre la platea piena... L'articoloed è: ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

