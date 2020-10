Luca Argentero furioso contro Chi e Oggi | la figlia sul giornale senza permesso

(Di giovedì 29 ottobre 2020) 'attore e la compagna Cristina Marino tuonano sui social per alcune foto di Nina pubblicate sui settimanali. Poi la mostrano ai follower: 'Eccola, così magari comprate una copia in meno'

Angela96762489 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @Lucaargentero @MatildeGioli @Librimondadori Bellissima fiction con attori bravissimi, Luca Arge… - AngelaVillani9 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @Lucaargentero @MatildeGioli @Librimondadori Bellissima fiction con attori bravissimi, Luca Arge… - giasausource : RT @MusicStarStaff: CS_Su Rai1 “Doc – Nelle tue mani” Con Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro e Giovanni Scifoni… - CaterinaColang2 : @axelvassallo @RaiUno @Lucaargentero @MatildeGioli @Librimondadori Bellissima fiction con attori bravissimi, Luca Argentero ?? - GretaSmara : Nina Argentero è di una bellezza incredibile ?? Luca e Cristina hanno ragione sulla faccenda dei giornali, molti per… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Le registrazioni sono proseguite in seguito e in autunno è andata in onda anche la seconda stagione. La serie tv con protagonista Luca Argentero ha avuto un successo incredibile su Rai Uno, superando, ...Mediaset tenta la risalita, ma lo fa quasi sempre e solo con programmi di (dubbio) intrattenimento. Al primo posto della ...