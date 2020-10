Lockdown gettato alle ortiche Ecco i 10 errori del governo Il documento di Ricolfi | Crisanti e Orsina

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “I sacrifici degli italiani, reclusi per due mesi fra marzo e aprile, sono stati gettati”. “Noi pensiamo che quello che non è stato fatto fra maggio e ottobre debba assolutamente essere fatto ora”. Così inizia e così si chiude unredatto da 10 studiosi che lanciano una “operazione verità” ricostruendo 10gravi commessi distituzioni, e innanzitutto dal, nella gestione dell’epidemia. Ilè sottoscritto da Nicola Casagli, Pierluigi Contucci, Andrea, Paolo Gasparini, Francesco Manfredi, Giovanni, Luca, Stefano Ruffo, Giuseppe Valditara, Claudio Zucchelli.Dopo aver ...

“I sacrifici degli italiani, reclusi per due mesi fra marzo e aprile, sono stati gettati alle ortiche”. “Noi pensiamo che quello che non è stato fatto fra maggio e ottobre debba assolutamente essere ...Verso il semi lockdown in Alto Adige, il presidente Kompatscher finora permissivo cambia idea: "Oltre l’ultimo Dpcm" per uniformarsi a Germania e Austria ...