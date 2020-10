Le Mascherine Tricolori scendono in piazza a Roma: ‘No al lockdown, il Governo ritiri il Dpcm’ (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano le proteste a Roma: a manifestare le categorie duramente (e nuovamente) colpite dall’ultimo dpcm. Anche le Mascherine Tricolori – che già in primavera si erano mobilitate – sono pronte a scendere sabato in piazza a Roma al grido di ‘no al lockdown, il Governo ritiri Dpcm’. Commercianti e partite iva chiedono il ritiro del Dpcm al Governo: non vogliono un nuovo lockdown e hanno bisogno di misure di sostegno concrete e immediate. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre: le Mascherine Tricolori si incontreranno alle 16:00 in piazza Campo de’ Fiori, davanti ad un luogo simbolo, la statua di Giordano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano le proteste a: a manifestare le categorie duramente (e nuovamente) colpite dall’ultimo dpcm. Anche le– che già in primavera si erano mobilitate – sono pronte a scendere sabato inal grido di ‘no al, ilDpcm’. Commercianti e partite iva chiedono il ritiro del Dpcm al: non vogliono un nuovoe hanno bisogno di misure di sostegno concrete e immediate. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre: lesi incontreranno alle 16:00 inCampo de’ Fiori, davanti ad un luogo simbolo, la statua di Giordano ...

Sono queste le richieste che le Mascherine Tricolori sabato 31 ottobre porteranno in piazza a Roma, con appuntamento alle 16 a Campo de' Fiori, in una protesta che rivendica di essere "pacifica".

