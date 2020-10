Laura Pausini, arriva il video “Io sì/Seen” con il cameo di Sophia loren (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sarà disponibile da domani il videoclip di IO SI/ Seen, il brano di Laura Pausini, original song di The Life Ahead – /La Vita Davanti A Sè.Dopo la presentazione del singolo ai media, in occasione del lancio del videoclip e della presentazione del film con Sophia loren, il brano parte domani anche in rotazione radiofonica.Nel video un cameo di Sophia loren.(ITALPRESS). Laura Pausini, arriva il video “Io sì/Seen” con il cameo di Sophia loren su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sarà disponibile da domani ilclip di IO SI/ Seen, il brano di, original song di The Life Ahead – /La Vita Davanti A Sè.Dopo la presentazione del singolo ai media, in occasione del lancio delclip e della presentazione del film con, il brano parte domani anche in rotazione radiofonica.Nelundi.(ITALPRESS).il“Io sì/Seen” con ildisu Il Corriere della Città.

