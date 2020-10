angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Ibrahimovic, spot con Regione #Lombardia contro il #Coronavirus - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Ibrahimovic, spot con Regione Lombardia contro il Coronavirus: Attraverso il proprio account In… - MilanLiveIT : ??? Guarda il video di #Ibrahimovic - CalcioFinanza : #Ibrahimovic, spot con Regione #Lombardia contro il #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic spot

Il Milanista

La partita è finita 1-2 per i rossoneri, che con la doppietta di Zlatan Ibrahimovic (ex d’eccezione ... su Facebook e Instagram), ha selezionato per il portale specializzata “Spot and Web” tutti gli ...Dopo la clip in cui Daniele Scardina era riuscito a far cambiare idea su di lui («mi giudicano sul pregiudizio perché sono tutto tatuato») il boxeur della fede (a sorpresa è molto credente e lo dice c ...