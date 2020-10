Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta esce dalla casa: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, il concorrente del Grande Fratello Vip Andrea Zelletta è uscito improvvisamente dalla casa senza rendere spiegazione ai coinquilini. Subito, sul web, si sono scatenate ipotesi di ogni genere, tra cui quella che voleva il concorrente gravato da un problema di salute, ma così non è. Secondo molte indiscrezioni, Andrea Zelletta avrebbe abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per motivi personali; da quanto emerso da una conversazione tra i concorrenti, parrebbe che al ragazzo sia stato concesso di lasciare temporaneamente la casa per assistere un membro della famiglia. Il Grande Fratello Vip ha ... Leggi su trendit (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella giornata di oggi, il concorrente delVipè uscito improvvisamentesenza rendere spiegazione ai coinquilini. Subito, sul web, si sono scatenate ipotesi di ogni genere, tra cui quella che voleva il concorrente gravato da un problema di salute, ma così non è. Secondo molte indiscrezioni,avrebbe abbandonato ladelVip per motivi personali; da quanto emerso da una conversazione tra i concorrenti, parrebbe che al ragazzo sia stato concesso di lasciare temporaneamente laper assistere un membro della famiglia. IlVip ha ...

