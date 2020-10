Giorgia Meloni | “Governo di negazionisti e senza scuse | per loro non ce n’era coviddi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Zingaretti diceva che non ce n’era coviddi a Milano e giù aperitivi; Lamorgese dice che non ce n’è coviddi sui barconi; Azzolina ci ha detto che a scuola non ce n’è coviddi, forse perché con i banchi a rotelli gli studenti riescono a scappare velocemente dal virus; De Micheli giura che non ce n’è coviddi sui mezzi pubblici e Speranza dice che non ce n’è coviddi e poi ha dovuto far scomparire il suo libro”. E’ questa l’accusa, basata sul celebre tormentone della signora Angela di Mondello, lanciata danei confronti del Governo Conte, reo di aver minimizzato il problema del coronavirus in estate e di prendere misure sproporzionate adesso: “A sempre più italiani pare che questo governo non ci stia capendo molto, non perché lo ...