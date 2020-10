Gemma Galgani avvelenata contro Tina Cipollari: “Sei sleale a causa di Giorgio Manetti” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Gemma Galgani si mostra avvelenata contro Tina Cipollari e la motivazione sembra ancora una volta essere Giorgio Manetti. La dama del parterre femminile è arrivata in studio molto arrabbiata nei confronti dell’opinionista che in questi ultimi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo. La dama entrata in studio più nera che mai, ha accusato Tina Cipollari di aver visto Giorgio Manetti per parlare male di lei. Così al centro dello studio di Cinecittà Gemma si è scagliata contro Tina riportando la foto del settimanale e le parole che Tina ha rilasciato nei suoi confronti con “la ... Leggi su giornal (Di giovedì 29 ottobre 2020)si mostrae la motivazione sembra ancora una volta essereManetti. La dama del parterre femminile è arrivata in studio molto arrabbiata nei confronti dell’opinionista che in questi ultimi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo. La dama entrata in studio più nera che mai, ha accusatodi aver vistoManetti per parlare male di lei. Così al centro dello studio di Cinecittàsi è scagliatariportando la foto del settimanale e le parole cheha rilasciato nei suoi confronti con “la ...

__davidxx__ : gemma galgani persona più importante della mia vita - aidacomeseibeII : Com'è possibile che a Gemma Galgani sia stata dedicata Mille giorni di te e di me e a me ancora no questa vita ingiusta #UominieDonne - msalyasimmonsfz : RT @Obbyt_: Anno del signore 2020. Il Mondo flagellato da una pandemia. E Gemma Galgani ancora sotto mille treni per Giorgio Il Gabbiano… - youneedtobeyou_ : RT @Obbyt_: Anno del signore 2020. Il Mondo flagellato da una pandemia. E Gemma Galgani ancora sotto mille treni per Giorgio Il Gabbiano… - Obbyt_ : Anno del signore 2020. Il Mondo flagellato da una pandemia. E Gemma Galgani ancora sotto mille treni per Giorgio… -

