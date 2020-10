Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine sono stati rinviati (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ubisoft ha appena annunciato che due dei suoi giochi più importanti, Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine, sono stati rinviati e usciranno durante il prossimo anno fiscale, ovvero tra aprile 2021 e marzo 2022.La società ha annunciato i rinvii come parte del suo recente rendiconto finanziario degli utili. Il motivo del rinvio è sempre il solito, ovvero il lavoro da casa che ha rallentato la roadmap dello studio di sviluppo. L'uscita di Far Cry era stata fissata per il 18 febbraio 2021, mentre Rainbow Six Quarantine doveva uscire all'inizio del 2021.Quarantine era già stato ritardato nel 2019, insieme a Watch Dogs Legion e Gods & Monsters (ora ribattezzato Immortals: Fenyx Rising). All'epoca, il CEO Yves Guillemot aveva ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ubisoft ha appena annunciato che due dei suoi giochi più importanti, Far Cry 6 eSixe usciranno durante il prossimo anno fiscale, ovvero tra aprile 2021 e marzo 2022.La società ha annunciato i rinvii come parte del suo recente rendiconto finanziario degli utili. Il motivo del rinvio è sempre il solito, ovvero il lavoro da casa che ha rallentato la roadmap dello studio di sviluppo. L'uscita di Far Cry era stata fissata per il 18 febbraio 2021, mentreSixdoveva uscire all'inizio del 2021.era già stato ritardato nel 2019, insieme a Watch Dogs Legion e Gods & Monsters (ora ribattezzato Immortals: Fenyx Rising). All'epoca, il CEO Yves Guillemot aveva ...

