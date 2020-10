Europa League, La Roma frena con il Cska 0-0 all’Olimpico (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Roma pareggia 0-0 contro il Cska Sofia nella seconda giornata del Gruppo A di Europa League. Poche le emozioni all`Olimpico: i bulgari si fanno preferire soprattutto nel primo tempo, i giallorossi trovano ispirazione nel finale con il solito Dzeko, entrato al 70` per uno spento Mayoral. Il bosniaco è vivace, ma a differenza del match contro lo Young Boys il suo ingresso non basta per sbloccare il match prima del triplice fischio. Borja Majoral al centro dell'attacco di Fonseca, si rivede Smalling (prima presenza in questa stagione). Villar testa i riflessi di Busatto. Ma i bulgari appaiono tonici e si procurano occasioni interessanti con Sowe e Mazikou. La risposta giallorossa è nell'ottimo triangolo Mkhitaryan-Villar che porta l'armeno davanti a Busatto, ma il lob scheggia la traversa.Fonseca alterna ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lapareggia 0-0 contro ilSofia nella seconda giornata del Gruppo A di. Poche le emozioni all`Olimpico: i bulgari si fanno preferire soprattutto nel primo tempo, i giallorossi trovano ispirazione nel finale con il solito Dzeko, entrato al 70` per uno spento Mayoral. Il bosniaco è vivace, ma a differenza del match contro lo Young Boys il suo ingresso non basta per sbloccare il match prima del triplice fischio. Borja Majoral al centro dell'attacco di Fonseca, si rivede Smalling (prima presenza in questa stagione). Villar testa i riflessi di Busatto. Ma i bulgari appaiono tonici e si procurano occasioni interessanti con Sowe e Mazikou. La risposta giallorossa è nell'ottimo triangolo Mkhitaryan-Villar che porta l'armeno davanti a Busatto, ma il lob scheggia la traversa.Fonseca alterna ...

acmilan : ?? 2 #UEL matches, 2 goals. @Brahim has already matched his personal best! ???? - OptaPaolo : 3 - Il Milan è la prima squadra ad aver mandato a segno tre giocatori differenti nati dall’1/1/1999 in un incontro… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? MILAN -SPARTA PRAGA 3-0 Risultato finale ? ? #BrahimDiaz (23’) ? #Leao (57’) ? #Dalot (67’) ?… - anK_hOr : RT @OptaPaolo: 3 - Il Milan è la prima squadra ad aver mandato a segno tre giocatori differenti nati dall’1/1/1999 in un incontro tra Europ… - giuaddo99 : RT @Gazzetta_it: #Politano esalta il #Napoli: colpo in casa #RealSociedad e ossigeno in classifica -