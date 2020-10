Europa League, con la Stella Rossa in gol anche Falcinelli (Di giovedì 29 ottobre 2020) Decisivo già nei preliminari, Diego Falcinelli questa sera è andato a segno in Europa League con la maglia della Stella Rossa nella gara vinta per 5-1 contro lo Slovan Liberec. 29 anni e 125 anni per l’attaccante ex Sassuolo che aveva già assaporato il palcoscenico europeo con la maglia dei neroverdi. Adesso il primo sigillo con il club di Belgrado. 70’ GOOOOOOOOOOOL! Dijego Falćineli! 5:1 #fkcz #czvslo pic.twitter.com/aV1U9ODWC8 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) October 29, 2020 Foto: twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 ottobre 2020) Decisivo già nei preliminari, Diegoquesta sera è andato a segno incon la maglia dellanella gara vinta per 5-1 contro lo Slovan Liberec. 29 anni e 125 anni per l’attaccante ex Sassuolo che aveva già assaporato il palcoscenico europeo con la maglia dei neroverdi. Adesso il primo sigillo con il club di Belgrado. 70’ GOOOOOOOOOOOL! Dijego Falćineli! 5:1 #fkcz #czvslo pic.twitter.com/aV1U9ODWC8 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) October 29, 2020 Foto: twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

