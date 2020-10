E ora fatela finita coi “video del Pronto Soccorso vuoto”: perché non servono a niente (Di giovedì 29 ottobre 2020) I “video del Pronto Soccorso vuoto” sono la nuova frontiera del complotto. Esistono pagine che invitano i loro adepti a a recarsi dinanzi ai Pronto Soccorso col cellulare in mano “E un giornale di oggi” per dimostrare l’inesistenza dei malati di COVID19 e quindi scoprire un complotto in atto. Esistono pagine, che sostanzialmente, ripetono il triste stilema che all’alba del crollo del Ponte Morandi portò masse di persone a fotografare ponti e manufatti diventando ingegneri edili improvvisati e altre simili derivazioni. Si tratta di una delle forme dall’Analfabetismo Funzionale più puro. Si posseggono scolarizzazione e le facoltà fisiche di percepire la realtà, ma ciò che manca è la capacità di collegare ciò che si vede alle ... Leggi su bufale (Di giovedì 29 ottobre 2020) I “video delvuoto” sono la nuova frontiera del complotto. Esistono pagine che invitano i loro adepti a a recarsi dinanzi aicol cellulare in mano “E un giornale di oggi” per dimostrare l’inesistenza dei malati di COVID19 e quindi scoprire un complotto in atto. Esistono pagine, che sostanzialmente, ripetono il triste stilema che all’alba del crollo del Ponte Morandi portò masse di persone a fotografare ponti e manufatti diventando ingegneri edili improvvisati e altre simili derivazioni. Si tratta di una delle forme dall’Analfabetismo Funzionale più puro. Si posseggono scolarizzazione e le facoltà fisiche di percepire la realtà, ma ciò che manca è la capacità di collegare ciò che si vede alle ...

clikservernet : E ora fatela finita coi “video del Pronto Soccorso vuoto”: perché non servono a niente - Noovyis : (E ora fatela finita coi “video del Pronto Soccorso vuoto”: perché non servono a niente) Playhitmusic - - xxvalexx14 : Ora parlando seriamente,si vede che la contessa non sta bene,sia fisicamente che mentalmente, quindi fatela uscire vi prego #GFVIP - alessiab50 : Ma hanno avuto tutti questi mesi per pensarci. E la soluzione è: aprite le finestre. Qui in inverno arriviamo a -15… - Giamaika3 : #JuveBarca @SkySport maledetti voi e la pubblicità! Ma fatela per mezz'ora prima che inizi l'evento..poche chiacchi… -

Ultime Notizie dalla rete : ora fatela HTTP/1.1 Server Too Busy