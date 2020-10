Dl ristori: Conte, 'entro metà novembre bonifico da Agenzie entrate' (Di giovedì 29 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 ottobre 2020) su Notizie.it.

fattoquotidiano : “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi', il premier Conte illustra c… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - Agenzia_Ansa : Mattarella ha firmato il decreto ristori #covid #ANSA - TV7Benevento : Dl ristori: Conte, 'entro metà novembre bonifico da Agenzie entrate'... - unimpresa : Dl ristori: Lauro (Unimpresa), misure non risolvono crisi liquidità aziende -