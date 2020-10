Diavolo d' un Ibra | vuole giocare anche in Coppa Contro lo Sparta Praga riposano in tanti | lui no

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Dopo il 3-3 con la Roma. Pioli ricorre al turnover,. ma Zlatan "si schiera". Nuova chance per Tonali

Vincere, per cancellare dalla testa il 3-3 con la Roma e riprendere la marcia interrotta. Il Milan, questa sera, si gioca molto contro lo Sparta Praga. Una partita, quella valida per la seconda giorna ...Lui continua a sorprendere e a macinare record - non solo di longevità -, ma oltre la facciata di questo sorprendente Diavolo c’è molto altro. Premiata la linea verde che garantisce una maggior spinta ...