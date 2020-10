Daydreamer anticipazioni: AYHAN se ne va! Come reagirà CEYCEY? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di addii o forse di arrivederci nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Tra non troppo tempo, la giovane AYHAN (Ceren Tasci) deciderà infatti di lasciare per un periodo la città di Istanbul, piantando di fatto in asso il suo amato CEYCEY (Anil Celik). Alla base di questa decisione repentina ci sarà l’improvviso matrimonio di Emre Divit (Birand Tunca) e Leyla Aydin (Oznur Serceler). Scopriamo insieme per quale motivo…Leggi anche: Un posto al sole: SERENA riuscirà a dire “ti amo” a FILIPPO? anticipazioniDaydreamer – Le Ali del Sogno, news: Osman lascia la città… Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela turca, sapete già che tutto ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di addii o forse di arrivederci nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno. Tra non troppo tempo, la giovane(Ceren Tasci) deciderà infatti di lasciare per un periodo la città di Istanbul, piantando di fatto in asso il suo amato(Anil Celik). Alla base di questa decisione repentina ci sarà l’improvviso matrimonio di Emre Divit (Birand Tunca) e Leyla Aydin (Oznur Serceler). Scopriamo insieme per quale motivo…Leggi anche: Un posto al sole: SERENA riuscirà a dire “ti amo” a FILIPPO?– Le Ali del Sogno, news: Osman lascia la città… Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alledella telenovela turca, sapete già che tutto ...

redazionetvsoap : Uno struggente addio? O è un arrivederci? #DayDreamer #Anticipazioni - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: CAN E SANEM SPOSI? Non è come sembra… - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Sembra un matrimonio, ma in realtà... - FanClubAlbatros : Anticipazioni online #DayDreamer ?????? #CanYaman - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: CAN fa una pesante rivelazione a EMRE, ecco quale -