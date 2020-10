Dalot: «Qui al Milan è tutto fantastico, così è facile adattarsi» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Diogo Dalot ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Milan e Sparta Praga: queste le sue parole Diogo Dalot ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Milan e Sparta Praga. Queste le sue parole. MATCH – «Quando giochi in Europa è sempre un orgoglio, poi farlo con un club come il Milan è un doppio piacere. E’ un piacere far parte di questo gruppo e giocare in Europa League» RUOLO – «Giocare a sinistra o destra è uguale per me, gioco dove mi chiede l’allenatore». AMBIENTE – «E’ tutto fantastico, i compagni mi hanno accolto benissimo, così è facile adattarsi» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Diogoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match trae Sparta Praga: queste le sue parole Diogoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match trae Sparta Praga. Queste le sue parole. MATCH – «Quando giochi in Europa è sempre un orgoglio, poi farlo con un club come ilè un doppio piacere. E’ un piacere far parte di questo gruppo e giocare in Europa League» RUOLO – «Giocare a sinistra o destra è uguale per me, gioco dove mi chiede l’allenatore». AMBIENTE – «E’, i compagni mi hanno accolto benissimo, così è» Leggi su Calcionews24.com

