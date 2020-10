Covid: contagi raddoppiati in una settimana. Arcuri: “Fase drammatica, muovetevi il meno possibile” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continua l’aumento dei casi da coronavirus. E il nuovo dato segna l’ennesimo record. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 26.831, in crescita rispetto ai 21.994 registrati nel giorno precedente. Nelle ultime 24 ore in aumento anche i morti (217) che portano il totale a 38.122 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 201.452 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.651, con un incremento di 115 unità. Aumentano gli attualmente positivi a 289.191 (+12.734), ma anche quello dei dimessi/guariti di 3.878. Non si arrestano a crescere i ricoveri, + 983 per un totale di 15.964. Intanto in terapia intensiva sono ricoverati 1.651 pazienti (+115). In isolamento domiciliare si trovano in 281.576. Le regioni che registrano una crescita piu’ evidente Lombardia (7.339), Campania (3-103), Piemonte ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continua l’aumento dei casi da coronavirus. E il nuovo dato segna l’ennesimo record. Nelle ultime 24 ore i nuovisono stati 26.831, in crescita rispetto ai 21.994 registrati nel giorno precedente. Nelle ultime 24 ore in aumento anche i morti (217) che portano il totale a 38.122 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 201.452 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.651, con un incremento di 115 unità. Aumentano gli attualmente positivi a 289.191 (+12.734), ma anche quello dei dimessi/guariti di 3.878. Non si arrestano a crescere i ricoveri, + 983 per un totale di 15.964. Intanto in terapia intensiva sono ricoverati 1.651 pazienti (+115). In isolamento domiciliare si trovano in 281.576. Le regioni che registrano una crescita piu’ evidente Lombardia (7.339), Campania (3-103), Piemonte ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, Arcuri: "Momento drammatico, muovetevi di casa il meno possibile"

Covid 19 e scuola, Cracolici “Situazione sta sfuggendo di mano”, replica Lagalla “Situazione costantemente monitorata”

"Le Usca scolastiche non sono ancora partite perché manca il personale per le loro attività, e non sempre le regole si rispettano sui mezzi di trasporto utilizzati dai ragazzi. Insomma, così com'è que ...

