Così gli Usa smantellano l'operazione Fox Hunt di Pechino (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pechino sembra essere operativo sul territorio degli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia americano ha reso noto un report sull'arresto con conseguente processo contro otto persone di nazionalità cinese che sono accusate di intimidire e perseguitare residenti legali e cittadini americani negli Usa. Da quanto si legge sul sito Usa Today, gli arrestati fanno parte dell'Operazione Fox Hunt, un'iniziativa creata in maniera extralegale dal Partito Comunista Cinese, e ha come obiettivo fare pressione per il rientro in Patria contro dissidenti – e non solo – che sono fuggiti dalla Cina per rifugiarsi negli Stati Uniti. Il tribunale di Brooklyn che segue il caso ha accusato i cinesi di "cospirare per agire in territorio degli Stati Uniti come agenti illegali della Repubblica Popolare Cinese". John C. Demers, ...

