Coronavirus in Lombardia, 7.339 positivi e 57 decessi in 24 ore. A Milano città i nuovi casi sono 1.393 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Coronavirus in Lombardia . I nuovi casi positivi da Coronavirus in Lombardia sono 7.339, di cui 242 'debolmente positivi' e 45 a seguito di test sierologico. A diffondere i dati è Regione Lombardia, ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020)in. Idain7.339, di cui 242 'debolmente' e 45 a seguito di test sierologico. A diffondere i dati è Regione, ...

RegLombardia : #LNews Sono 7.558 i nuovi positivi con 41.260 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 18,3% ????… - Tg3web : Coronavirus, la Lombardia, investita con maggiore virulenza da questa seconda ondata. A Milano è l'accesso a ospeda… - RegLombardia : #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo… - Ste_Gualdoni : RT @RegLombardia: #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo, risp… - verbanonews : New post: Coronavirus: i nuovi positivi sono 920 nel Varesotto, 7.339 in Lombardia dove sale il numero di morti e -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Dai tamponi positivi ai contagi: i numeri che fanno di Lombardia e Campania due sorvegliate speciali Il Sole 24 ORE Tragedia a Cava dei Tirreni: muore a 48 anni un giorno dopo la mamma

Il Coronavirus continua a far paura in Italia. La seconda ondata ha colpito il paese e sembra essere ancora più pericolosa della prima. I nuovi contagi, infatti, infrangono ogni record e i focolai ...

Covid Italia, bollettino oggi 29 ottobre: 26.831 casi in 24 ore, 217 morti. Allarme in Lombardia e Campania

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 29 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono ...

Il Coronavirus continua a far paura in Italia. La seconda ondata ha colpito il paese e sembra essere ancora più pericolosa della prima. I nuovi contagi, infatti, infrangono ogni record e i focolai ...La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 29 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono ...