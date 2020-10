Coronavirus | Furlan | ' andare di pari passo con cassa Covid e blocco licenziamenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Noi abbiamo chiesto al governo di faredicon tempi uguali le 18 settimane dicon ildei. Abbiamo anche fatto una proposta in alternativa: se il governo intende dare la possibilità alle aziende di utilizzare lacoivd sino a giugno almeno fino a marzo blocchiamo ie ne frattempo facciamo una riforma sostanziale degli ammortizzatori sociali. Troppi lavoratori in piccole e piccolissime imprese hanno ammortizzatori sociali non dignitosi". Ad affermarlo è il segretario generale della Cisl, Annamarianel corso della trasmissione 'Porta a Porta'. "Domani torneremo a riunirci per trovare un'intesa. Se non ...