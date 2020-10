Comitato Commercianti Agro Nolano, in piazza per chiedere ai Governi di essere coinvolto nelle decisioni (Di giovedì 29 ottobre 2020) Unito ai comitati e associazioni della Campania e dell’Italia intera, anche il “Comitato Commercianti Agro Nolano” è sceso in piazza Duomo,a Nola, ieri sera per manifestare contro gli ultimi DPCM e i provvedimenti adottati dal governatore De Luca. Una manifestazione statica: un flash mob che ha coinvolto silenziosamente ristoratori, imprenditori e loro dipendenti che, nel rispetto … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Unito ai comitati e associazioni della Campania e dell’Italia intera, anche il “” è sceso inDuomo,a Nola, ieri sera per manifestare contro gli ultimi DPCM e i provvedimenti adottati dal governatore De Luca. Una manifestazione statica: un flash mob che hasilenziosamente ristoratori, imprenditori e loro dipendenti che, nel rispetto … L'articolo

Notiziedi_it : “La nostra piazza è il vostro cimitero”: flash mob Comitato Commercianti Agro Nolano - NapoliToday : #Economia 'La nostra piazza è il vostro cimitero': flash mob Comitato Commercianti Agro Nolano… - MarinoRouge : Oggi pomeriggio, alle ore 16 tornerò in Piazza della Scala a Milano, di fronte Palazzo Marino, insieme alle Amiche… - Scisciano : Comitato Commercianti Agro Nolano, oggi pomeriggio in presidio a Nola - Notiziedi_it : “No a limitazioni di orario e subito aiuti economici”: in piazza il Comitato Commercianti Agro Nolano -