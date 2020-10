"Come si fa a fare la guerra dentro una Chiesa?". Nizza ripiomba nel terrore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dai piccoli balconi di avenue Notre Dame a Nizza si affacciano in tanti. Restano fermi, con le braccia appoggiate alle ringhiere e gli occhi fissi sulla basilica alla fine della strada. Tre persone sono state accoltellate e uccise da un uomo che è stato sentito gridare a ripetizione “Allah Akbar”. L’attacco all’arma bianca è avvenuto all’interno della Chiesa di culto cattolico di viale Jean Médecin. L’assalitore, Brahim A., 21 anni di origini tunisine, secondo fonti investigative sarebbe un migrante arrivato dall’Italia. Ha messo fine alla vita di una donna di circa 70 anni, “quasi decapitata”, Come spiegano fonti della scientifica, che è stata ritrovata ai piedi dell’acquasantiera. Del sagrestano, Vincent, cinquant’anni, padre di due ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dai piccoli balconi di avenue Notre Dame asi affacciano in tanti. Restano fermi, con le braccia appoggiate alle ringhiere e gli occhi fissi sulla basilica alla fine della strada. Tre persone sono state accoltellate e uccise da un uomo che è stato sentito gridare a ripetizione “Allah Akbar”. L’attacco all’arma bianca è avvenuto all’interno delladi culto cattolico di viale Jean Médecin. L’assalitore, Brahim A., 21 anni di origini tunisine, secondo fonti investigative sarebbe un migrante arrivato dall’Italia. Ha messo fine alla vita di una donna di circa 70 anni, “quasi decapitata”,spiegano fonti della scientifica, che è stata ritrovata ai piedi dell’acquasantiera. Del sagrestano, Vincent, cinquant’anni, padre di due ...

pietroraffa : Salvini si toglie la mascherina in Senato. È l'atto più egoistico che si possa fare, quando si è in mezzo alla ge… - AlbertoBagnai : Però non siate così aggressivi! Lui, come me, fa quello che gli dicono di fare. Poi a qualcuno piace lui, e a qualc… - AlbertoBagnai : Cominciamo a dire come stanno le cose, cioè che se nel nostro “fare qualcosa” lottiamo contro enormi difficoltà è p… - canalezer0 : @Liaastefanon in questo ultimo mese credo di averglielo detto un sacco di volte, la loro risposta è stata: “smettil… - JohnDaviesTS : @MediasetTgcom24 Premetto che per me la clandestinità è un reato che si dovrebbe punire, ma fare di tutta l'erba un… -

Ultime Notizie dalla rete : Come fare Decreto Ristori, come fare domanda e chi ha diritto ai rimborsi Corriere della Sera Smart working, mangiare bene anche quando si lavora a casa: ecco come fare

Preparare il pranzo la sera prima, non cedere (troppo) alle tentazioni, optare per un piatto unico, fare una ricca colazione: ecco come mangiare bene anche in smart working ...

"Come si fa a fare la guerra dentro una Chiesa?". Nizza ripiomba nel terrore

Dentro la città colpita a morte, quattro anni dopo la strage. Macron davanti a Notre Dame, ma il Covid oggi fa più paura ...

Preparare il pranzo la sera prima, non cedere (troppo) alle tentazioni, optare per un piatto unico, fare una ricca colazione: ecco come mangiare bene anche in smart working ...Dentro la città colpita a morte, quattro anni dopo la strage. Macron davanti a Notre Dame, ma il Covid oggi fa più paura ...