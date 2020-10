Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino nel nuovo show di Rai 1 Andiamo Avanti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Arriverà su Rai 1 un nuovo show con protagonisti due ‘conduttori’ inediti, ma non del tutto, visto che hanno fatto coppia nel 2018 sul palco più importante: quello del Festival di Sanremo. Il direttore di rete Stefano Coletta ha deciso di puntare su Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, che a gennaio 2021 debutteranno in TV con Andiamo Avanti. Uno shor di divertimento, ospiti e musica live, uno spettacolo – come si evince anche dal titolo – che vuole anche essere un’occasione di ripartenza, esortando il Paese ad andare Avanti. Andiamo Avanti andrà in onda all’inizio del nuovo anno per tre puntate, in prima serata su Rai 1 (si ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 ottobre 2020) Arriverà su Rai 1 uncon protagonisti due ‘conduttori’ inediti, ma non del tutto, visto che hanno fatto coppia nel 2018 sul palco più importante: quello del Festival di Sanremo. Il direttore di rete Stefano Coletta ha deciso di puntare su, che a gennaio 2021 debutteranno in TV con. Uno shor di divertimento, ospiti e musica live, uno spettacolo – come si evince anche dal titolo – che vuole anche essere un’occasione di ripartenza, esortando il Paese ad andareandrà in onda all’inizio delanno per tre puntate, in prima serata su Rai 1 (si ...

Il direttore di rete Stefano Coletta ha deciso di puntare su Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, che a gennaio 2021 debutteranno in TV con Andiamo Avanti. Un mix di divertimento, grandi ospiti e ...

Andiamo Avanti

E’ in arrivo su Rai 1 un nuovo show con protagonisti due ‘conduttori’ inediti, ma non del tutto nuovi al pubblico televisivo, che ha già avuto modo di apprezzarli nel 2018 sul palco più importante: qu ...

Il direttore di rete Stefano Coletta ha deciso di puntare su Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, che a gennaio 2021 debutteranno in TV con Andiamo Avanti. Un mix di divertimento, grandi ospiti e musica live.