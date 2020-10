Classifica e oroscopo venerdì 30 ottobre 2020: la rinascita del Sagittario, l’Acquario pentito, (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco l‘oroscopo di venerdì 30 ottobre 2020 e la Classifica dei segni zodiacali. La settimana è passata rapidamente ed eccoci già a venerdì! Quali sorprese riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco? L’Ariete rischierà di diventare troppo ostinato, il Cancro dovrà tenere testa alla sua agitazione. L’amore andrà a gonfie vele per il Leone, mentre lo Scorpione dovrà contrastare la noia. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di venerdì e la Classifica dei segni zodiacali. Ariete Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di venerdì sarai pieno di energia, ma non dovrai usarla per imporre le tue idee, per diventare troppo ostinato. Servirà ancora un po’ di ... Leggi su giornal (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco l‘di venerdì 30e ladei segni zodiacali. La settimana è passata rapidamente ed eccoci già a venerdì! Quali sorprese riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco? L’Ariete rischierà di diventare troppo ostinato, il Cancro dovrà tenere testa alla sua agitazione. L’amore andrà a gonfie vele per il Leone, mentre lo Scorpione dovrà contrastare la noia. Vuoi saperne di più? Leggi l’di venerdì e ladei segni zodiacali. Ariete Quattro stelle. Secondo l’di venerdì sarai pieno di energia, ma non dovrai usarla per imporre le tue idee, per diventare troppo ostinato. Servirà ancora un po’ di ...

