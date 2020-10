"Che c'entra Montecarlo?", contro la Gregoraci siamo alla frutta. E pare che la fidanzata di Oppini... (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha fatto una confessione shock (si fa per dire) che ha lasciato tutti senza parole. Questa volta si tratta del suo abito che lei stessa ha sfoggiato durante la trasmissione. La celebre conduttrice televisiva ha dichiarato che il suo vestito era uguale a quello fatto da un grande sarto alla compianta Lady Diana. Inoltre con un tweet la Ruta viene attaccata da Mario Balotelli che in pratica le dice di lavare i panni sporchi in famiglia e non in tv. *** La produzione del Grande Fratello VIP ci va giù pesante. Questa volta, a doversi preoccupare è il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini. La sua ex Alessia Fabiani é stata contattata per entrare nella casa più spiata d'Italia. pare che la Fabiani ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha fatto una confessione shock (si fa per dire) che ha lasciato tutti senza parole. Questa volta si tratta del suo abito che lei stessa ha sfoggiato durante la trasmissione. La celebre conduttrice televisiva ha dichiarato che il suo vestito era uguale a quello fatto da un grande sartocompianta Lady Diana. Inoltre con un tweet la Ruta viene attaccata da Mario Balotelli che in pratica le dice di lavare i panni sporchi in famiglia e non in tv. *** La produzione del Grande Fratello VIP ci va giù pesante. Questa volta, a doversi preoccuè il figlio di Alba Parietti, Francesco. La sua ex Alessia Fabiani é stata contattata perre nella casa più spiata d'Italia.che la Fabiani ...

ilfoglio_it : Il grave deficit di personale che si registra nelle scuole e negli ospedali c'entra qualcosa con #quota100? I numer… - PietroMazzara : Come vola il tempo. 23 anni fa, il “Testimonial game” ovvero la partita d’addio al calcio di @FBaresi. La numero 6… - AzzurreFIGC : Qualificazioni #WEURO2022 ???? ?? 60' ?? GOL! #GIACINTI!!! Passaggio filtrante di #Bonansea per Giacinti, che entra i… - antonie85321896 : RT @SFalax: Nizza, Francia; immagini di poco fa, mostrano il momento in cui la Polizia francese entra in Chiesa pistole alla mano. Sembra c… - Strolga : RT @Morelembaum1: Nel mondo che vorrei la USB entra al primo tentativo. -

Ultime Notizie dalla rete : Che entra E' ufficiale: Conte ha firmato il Dpcm che entra in vigore lunedì 26 ottobre Vivere Fermo Juve-Barcellona: i 40 blitz di Messi & co. nell’area della Juve sono un record (e un modello per Pirlo)

Per i catalani un primato che ricorda l’epoca Guardiola e che è clamoroso in una sfida fra due squadre teoricamente pari grado in Europa. Il tecnico bianconero: «Sono anni che giocano così, a noi serv ...

Xbox Game Pass, novembre 2020: le prime novità e le ultime di ottobre

Un aggiornamento corposo al catalogo di Xbox Game Pass è in arrivo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2020, vediamolo nel dettaglio.. Una nuova infornata particolarmente ricca di nuovi ...

Per i catalani un primato che ricorda l’epoca Guardiola e che è clamoroso in una sfida fra due squadre teoricamente pari grado in Europa. Il tecnico bianconero: «Sono anni che giocano così, a noi serv ...Un aggiornamento corposo al catalogo di Xbox Game Pass è in arrivo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2020, vediamolo nel dettaglio.. Una nuova infornata particolarmente ricca di nuovi ...