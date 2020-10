Ceferin | Playoff in Italia improponibili Superchampions? Ucciderebbe il calcio

(Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA - Giocare la Nations League , nonostante la pandemia in corso, è stata la scelta giusta? "Sì, non ho dubbi" ha detto Aleksander, presidente Uefa , durante la maratona digitale 'Sport Lab'...

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin Playoff

Corriere dello Sport.it

"Dobbiamo essere ottimisti - è intervenuto sul tema il presidente della Uefa Ceferin-. Concluderemo i campionati e giocheremo l'Europeo, vedremo se con o senza spettatori". In Italia si parla di ...La pandemia di Covid-19 sta mettendo tutto il sistema calcio a dura prova e non solo dal punto di vista finanziario. Sullo sfondo si parla di una possibile Superlega per i club più importanti d'Europa ...