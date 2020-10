Carlo Conti positivo al Covid | condurrà Tale e Quale da casa | retroscena

Leggi su chenews

(Di giovedì 29 ottobre 2020)alsarà lo stesso in onda conshow questo venerdì, il conduttore porterà avanti la puntata da. Ecco il. FOTO FACEBOOKshow come annunciato nelle scorse ore non subirà nessun tipo di cambiamento nonostante la positività aldel conduttore che come per altri suoi colleghi al momento si trova in quarantena a. “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultatoal. Sono a, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico” con queste brevi parole sui social aveva ...