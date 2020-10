Call of the Sea su Xbox Series X in un lungo video gameplay che ci mostra un Lovecraftdiverso

Call of the Sea su Xbox Series X in un lungo video gameplay che ci mostra un Lovecraft...diverso (Di giovedì 29 ottobre 2020) A qualche mese dal suo annuncio, Call of the Sea, puzzle adventure dalle tinte lovecraftiane, si mostra nei suoi primi 18 minuti di gameplay. L'inizio vede la protagonista nuotare in quello che sembra essere un incubo per poi ritrovarsi catapultata nella sua stanza al suo risveglio. Qui i giocatori dovranno ispezionare il luogo per trovare indizi sfogliando diari e molto altro.Ambientato negli anni '30 nelle zone isolate del Pacifico meridionale, Call of the Sea vi vede interpretare Norah, una donna che ha attraversato l'oceano in una disperata ricerca di suo marito e della sua spedizione scomparsa.Dopo essere atterrata su uno strano paradiso insulare senza nome, la ricerca di Norah vi condurrà alla scoperta di resti di una civiltà perduta piena di enigmi da risolvere e segreti da scoprire che riveleranno ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) A qualche mese dal suo annuncio,of the Sea, puzzle adventure dalle tinte lovecraftiane, sinei suoi primi 18 minuti di. L'inizio vede la protagonista nuotare in quello che sembra essere un incubo per poi ritrovarsi catapultata nella sua stanza al suo risveglio. Qui i giocatori dovranno ispezionare il luogo per trovare indizi sfogliando diari e molto altro.Ambientato negli anni '30 nelle zone isolate del Pacifico meridionale,of the Sea vi vede interpretare Norah, una donna che ha attraversato l'oceano in una disperata ricerca di suo marito e della sua spedizione scomparsa.Dopo essere atterrata su uno strano paradiso insulare senza nome, la ricerca di Norah vi condurrà alla scoperta di resti di una civiltà perduta piena di enigmi da risolvere e segreti da scoprire che riveleranno ...

A qualche mese dal suo annuncio, Call of the Sea, puzzle adventure dalle tinte lovecraftiane, si mostra nei suoi primi 18 minuti di gameplay. L'inizio vede la protagonista nuotare in quello che sembra ...

Call of Duty Black Ops Cold War: I Requisiti PC ufficiali

L'uscita di Call of Duty Black Ops Cold War è vicina, per l'occasione Activision ha condiviso i Requisiti PC ufficiali che vi riporto a seguire. Requisiti ...

