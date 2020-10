Bravely Default 2 è stato rinviato al prossimo anno, ecco la nuova data di uscita (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nintendo e Square Enix speravano di lanciare Bravely Default 2 su Nintendo Switch nel 2020. Sfortunatamente, non sarà così. Il gioco si è mostrato in un nuovo video durante il Nintendo Direct Mini di ieri e proprio dal filmato è arrivata la notizia che il gioco non sarà disponibile fino a febbraio 2021.Il produttore Masashi Takahashi si è rivolto personalmente al pubblico durante il Nintendo Direct Mini per parlare dello sviluppo in corso di Bravely Default 2. Nello specifico, ha parlato di tutto ciò che il team ha appreso dalla demo di marzo 2020, sottolineando che lo studio ha preso sul serio il feedback dei giocatori, citando i reclami degli utenti con la difficoltà della demo, lo schema di controllo e l'interfaccia utente.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nintendo e Square Enix speravano di lanciare2 su Nintendo Switch nel 2020. Sfortunatamente, non sarà così. Il gioco si è mostrato in un nuovo video durante il Nintendo Direct Mini di ieri e proprio dal filmato è arrivata la notizia che il gioco non sarà disponibile fino a febbraio 2021.Il produttore Masashi Takahashi si è rivolto personalmente al pubblico durante il Nintendo Direct Mini per parlare dello sviluppo in corso di2. Nello specifico, ha parlato di tutto ciò che il team ha appreso dalla demo di marzo 2020, sottolineando che lo studio ha preso sul serio il feedback dei giocatori, citando i reclami degli utenti con la difficoltà della demo, lo schema di controllo e l'interfaccia utente.Leggi altro...

NintendoItalia : L'ultimo #NintendoDirectMini: Partner Showcase dell'anno è arrivato! Guardalo adesso per scoprire le ultime novità… - MarcoGaletto : RT @NintendoItalia: Quattro eroi per un'avventura indimenticabile. #BravelyDefault II arriva su #NintendoSwitch il 26/02/2021! Preordina s… - GameIndustry_IT : Nintendo Direct Mini - Annunciata la data di rilascio di Bravely Default II - Eurogamer_it : L'uscita di #BravelyDefault2 slitta al prossimo anno. - Adele2215 : RT @NintendoItalia: Quattro eroi per un'avventura indimenticabile. #BravelyDefault II arriva su #NintendoSwitch il 26/02/2021! Preordina s… -