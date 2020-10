Berti-Mediagol | “Palermo | ecco le ragioni della crisi Calcio e Coronavirus? Ho la mia idea”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Una favola ed un trionfo.La storia d'amore tra Gianlucaed il Palermo potrebbe sintetizzarsi così.Pilastro imprescindibile e riferimento tecnico e carismatico nell'incantevole Palermo dei picciotti. Leader e valore aggiunto di alto lignaggio nella corazzata allestita da Maurizio Zamparini nel 2003-2004 che conquistò la storica promozione in Serie A. Lo slalom in proiezione offensiva contro il Cesena resta un flash calcisticamente epico dalle parti di Viale del Fante, le prodezze in serie tra i pali con la maglia del Palermo assurgono a perle indelebili nella mente e nel cuore di chiunque ami questi colori. Ogni qualvolta transita dal capoluogo siciliano un'onda anomala di amore incondizionato travolge l'ex Genoa, Roma e Sampdoria, oggi brillante ed arguto dirigente in carica alla Carrarese. Il direttore generale del club toscano ha concesso una ...