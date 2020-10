Bayern Monaco, incontro segreto per il rinnovo di Alaba (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tiene banco il futuro di Alaba al Bayern Monaco. Non c’è ancora l’accordo tra i campioni d’Europa e il difensore Il Bayern Monaco insiste per il rinnovo di David Alaba, con Juventus e Inter molto attente alla situazione del nazionale austriaco. Come riporta il quotidiano Bild, nei giorni scorsi si sarebbe consumato in gran segreto un summit tra la dirigenza dei bavaresi e l’agente del difensore per fare il punto sul rinnovo. Alaba è in scadenza a giugno e la nuova offerta (11 milioni di base fissa oltre a 5-6 di bonus) non avrebbe soddisfatto il giocatore e il suo entourage. Alaba chiede un ingaggio alla stregua degli altri senatori dello spogliatoio e senza il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tiene banco il futuro dial. Non c’è ancora l’accordo tra i campioni d’Europa e il difensore Ilinsiste per ildi David, con Juventus e Inter molto attente alla situazione del nazionale austriaco. Come riporta il quotidiano Bild, nei giorni scorsi si sarebbe consumato in granun summit tra la dirigenza dei bavaresi e l’agente del difensore per fare il punto sulè in scadenza a giugno e la nuova offerta (11 milioni di base fissa oltre a 5-6 di bonus) non avrebbe soddisfatto il giocatore e il suo entourage.chiede un ingaggio alla stregua degli altri senatori dello spogliatoio e senza il ...

OptaPaolo : 2 - La #Juventus non tentava al massimo due tiri in casa in un primo tempo di #ChampionsLeague dal dicembre 2009, c… - OptaPaolo : 0 - L'Inter è la prima squadra a non subire alcun tiro in un primo tempo di Champions League dal Bayern Monaco nel… - AdriBatti : Ma infatti, pensa che se aveste vinto tutte le finali perse avreste più Champions del Milan, Barca, Liverpool, Inte… - MarcoRunning : @TheMattDP10 La partita di ieri, Allegri ce l'ha fatta vedere con l'Ajax in casa, col Real Madrid in casa, col Tott… - Notiziedi_it : Richiesta monstre di Alaba per rinnovare con il Bayern Monaco: e le big europee rimangono alla finestra -