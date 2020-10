Azzolina si ridà allo scaricabarile | “Scuole chiuse in Puglia? È colpa della sanità”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Mentre in Italia continua a impazzare la polemica intorno alla ministrae alle sue assai discutibili scelte (dai banchi con le rotelle per mantenere il distanziamento, ai dati sciorinati a caso, passando per una riapertura poco sicura), la scuola sta attraversando un momento molto delicato. I contagi tra studenti (e quindi le loro famiglie), docenti (e quindi le loro famiglie) e personale (e quindi le loro famiglie) sono in crescita costante e molti istituti su tutto il suo nazionale sono già – giustamente – in quarantena. E in tanti ora si chiedono se la riapertura sia stata effettivamente una scelta giusta e sensata e se ne è valsa la pena correre questo rischio solo per far dire allaquanto è brava perché “le scuole devono riaprire a tutti i costi”. E i costi eccoli, il conto ...