Attentato a Nizza: decapitato un uomo, molti i feriti. Fermato l'aggressore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna l'incubo a Nizza dopo l'Attentato del 2016. Questa mattina un ennesimo Attentato nei pressi della chiesa di Notre Dame, dove due persone sarebbero state uccise e molti altri sarebbero stati ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna l'incubo adopo l'del 2016. Questa mattina un ennesimonei pressi della chiesa di Notre Dame, dove due persone sarebbero state uccise ealtri sarebbero stati ...

TgLa7 : Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - SimoPillon : Ennesimo attentato anticristiano a #Nizza, un uomo decapitato in chiesa. La vera emergenza è la #cristianofobia L'… - _ihu : RT @sole24ore: Nizza, attentato terroristico nella basilica di Notre Dame: 3 morti - pigi02 : RT @SimoPillon: Ennesimo attentato anticristiano a #Nizza, un uomo decapitato in chiesa. La vera emergenza è la #cristianofobia L'occident… -