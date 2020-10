È arrivato l' esito del tampone A un' ora dalla diretta | ancora un ribaltone a Striscia la Notizia | incubo Covid | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Purtroppo ilha confermato che ho il”. A meno di un'oramessa in onda dila; arrivata la bruttaper Valentino Picone, che era risultato positivo alrapido. Poi il test molecolare e l'attesa, che si; risolta con la positività definitiva del conduttore del tg satirico di Antonio Ricci, affidato per il momento al compagno Ficarra. Insieme a quest'ultimo dietro al bancone ci saràSergio Friscia dino a quando Picone non si sarà negativizzato. “Voglio rassicurare tutti, sto bene - ha dichiarato il conduttore di- spero di tornare presto accanto al mio compare, ma intanto siete in buone ...