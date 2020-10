Arcuri dice che «è un altro mondo rispetto a marzo» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha spiegato la situazione in maniera semplice e lineare: «Con questi numeri se non si raffredda la curva dei contagi nessun sistema sanitario, tantomeno quello italiano, sarebbe capace di reggere». Nel corso della diretta dall’Auditorium di Invitalia a Roma Arcuri ha fatto il punto della situazione spiegando cosa vogliono dire i numeri che stiamo registrando in questi giorni e cosa potrebbero comportare se non facciamo scendere la curva dei contagi. LEGGI ANCHE >>> Il monitoraggio di Gimbe: «Le misure del Dpcm sono tardive e inefficienti» Arcuri e la crescita del virus impetuosa più che mai Il commissario Arcuri ha spiegato, ancora una volta, quanto urgente sia frenare la crescita ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenicoha spiegato la situazione in maniera semplice e lineare: «Con questi numeri se non si raffredda la curva dei contagi nessun sistema sanitario, tantomeno quello italiano, sarebbe capace di reggere». Nel corso della diretta dall’Auditorium di Invitalia a Romaha fatto il punto della situazione spiegando cosa vogliono dire i numeri che stiamo registrando in questi giorni e cosa potrebbero comportare se non facciamo scendere la curva dei contagi. LEGGI ANCHE >>> Il monitoraggio di Gimbe: «Le misure del Dpcm sono tardive e inefficienti»e la crescita del virus impetuosa più che mai Il commissarioha spiegato, ancora una volta, quanto urgente sia frenare la crescita ...

ferrazza : Si parla di seconda ondata da marzo. Ma oggi Arcuri dice che i tamponi raddoppieranno in due mesi. Tranquillo, non c’è fretta. - bisciaz : RT @vitalbaa: Arcuri continua la conferenza stampa dicendo che la gente dev'essere responsabile e muoversi il meno possibile. 'E voi cosa s… - Lucia39134555 : RT @vitalbaa: Arcuri continua la conferenza stampa dicendo che la gente dev'essere responsabile e muoversi il meno possibile. 'E voi cosa s… - UtherPe : RT @vitalbaa: Arcuri continua la conferenza stampa dicendo che la gente dev'essere responsabile e muoversi il meno possibile. 'E voi cosa s… - 1maureengould : @GiuseppeConteIT Ma se Arcuri dice di non muoversi da casa,presidente,la scuola è un ammasso di individui che viene… -