A Reggio Calabria stanno sperimentando l’adenosina per curare il Covid | ecco cos’è e come funziona

Nell'ospedale Metropolitano di Reggio Calabria stanno sperimentando una nuova cura per il Coronavirus: si tratta dell'adenosina, una molecola prodotta dal nostro organismo in grado di spegnere l'infiammazione e indurre i processi di riparazione. Proprio questa molecola fa ben sperare nella lotta al Covid per i risultati che ha prodotto negli ultimi mesi. Alla base di questa tecnica ci sono gli studi di immunoterapia oncologica del dottor Pierpaolo Correale, direttore dell'unità operativa di oncologia medica dell'ospedale calabrese che ha spiegato a Il Sole 24 ore come funziona il trattamento contro l'infiammazione per mezzo dell'adenosina. "Attraverso dei recettori – ha detto il medico – ferma ...

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria Reggio Calabria, operazione “Energie Pulite”: sequestrato l’ingente patrimonio di 3 noti imprenditori reggini legati alla ‘Ndrangheta [NOMI, VIDEO e DETTAGLI] Stretto web Reggio Calabria, Perna vicesindaco

REGGIO CALABRIA/ Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha nominato vicesindaco il prof. Tonino Perna. Economista e sociologo, Perna, che ha 73 anni, è stato presidente dell’Ente Parco ...

Covid, positivi 46 dei 76 migranti arrivati nella Locride

Roccella Ionica (Reggio Calabria) - Quarantasei dei 76 migranti arrivati ieri mattina a Camini, nella Locride, con una barca a vela e in seguito trasferiti, momentaneamente, in un centro di prima ...

