Whirlpool Napoli verso la chiusura. Stasera incontro decisivo tra Giuseppe Conte e i vertici della multinazionale

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, d'intesa con il ministero dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, nelle prossime ore contatterà i vertici della multinazionale Whirlpool per assicurare la massima premura del governo per una soluzione nel segno della continuità aziendale e della protezione di un presidio produttivo essenziale per l'intero territorio campano. E' quanto spiega in una nota Palazzo Chigi. Lo scorso la multinazionale statunitense ha annunciato che il prossimo 31 ottobre lo stabilimento di Napoli chiuderà. La decisione, preannunciata già a luglio, viene presa nonostante in questi anni l'azienda abbia ricevuto aiuti pubblici in varia forma per ...

