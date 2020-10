Vaccino Covid, Von Der Leyen: dal 2021 dosi per 700 milioni di persone. Ma non risolverà tutti i problemi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Today we're stepping up our common response. - Ursula von der Leyen, @vonderLeyen, 'E con efficace - continua - intendo che deve conferire l'immunità, in qualche misura: non ogni Vaccino crea un'... Leggi su ilgazzettino (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Today we're stepping up our common response. - Ursula von der, @vonder, 'E con efficace - continua - intendo che deve conferire l'immunità, in qualche misura: non ognicrea un'...

Agenzia_Ansa : La #Russia ha chiesto all'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) 'la registrazione accelerata' del suo #vaccino… - TizianaFerrario : Non avevo previsto l'ondata negazionista.I mezzi di informazione non devono creare confusione dice la virologia… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Italia sarà tra i primi a ricevere il vaccino di Oxford #Coronavirusitalia - LuisaTolardo : Se anche Aurora scoprisse la cura definitiva e il vaccino per il Covid-19, Gianni e Tina continuerebbero a parlarne male. #uominiedonne - SkyTG24 : Vaccino Coronavirus, Von der Leyen: 'Da aprile fino a 50 milioni di dosi al mese' -