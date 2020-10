Serie C, Eleven Sports: visione gratuita a novembre, tutto sulla questione rimborsi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Eleven Sports conferma l'accesso gratuito alla piattaforma per tutto il mese di novembre.La piattaforma streaming che ha acquisito i diritti tv della Serie C nelle ultime settimane ha danneggiato i tifosi di tutta Italia a causa di importanti disservizi. Eleven ha ammesso che questi problemi hanno avuto origine da un attacco informatico che avrebbe mandato in tilt l'intero sistema. Di seguito il comunicato ufficiale. Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 ottobre 2020)conferma l'accesso gratuito alla piattaforma peril mese di.La piattaforma streaming che ha acquisito i diritti tv dellaC nelle ultime settimane ha danneggiato i tifosi di tutta Italia a causa di importanti disservizi.ha ammesso che questi problemi hanno avuto origine da un attacco informatico che avrebbe mandato in tilt l'intero sistema. Di seguito il comunicato ufficiale.

