Scuola, ministro Azzolina incontra i sindacati. Interviene Pacifico (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – sindacati convocati oggi al Ministero dell’Istruzione dalla Ministra Azzolina, per parlare dei temi “caldi” che riguardano la Scuola, mentre la pandemia sembra prendere il sopravvento, come testimonia l’impennata dei contagi degli ultimi giorni. “Nell’incontro di oggi con la Ministra Azzolina – spiega Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief – parleremo di alcuni alcuni temi, in primo luogo la Legge di Bilancio, a seguire il Dpcm del 24 ottobre, quindi l’esame di quello che sta avvenendo in Italia con la chiusura delle scuole e la didattica digitale integrata e, infine, dell’ipotesi di contratto, per capire se le altre sigle sindacali la firmeranno”. “Per quanto riguarda la Legge di Bilancio – ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) –convocati oggi al Ministero dell’Istruzione dalla Ministra, per parlare dei temi “caldi” che riguardano la, mentre la pandemia sembra prendere il sopravvento, come testimonia l’impennata dei contagi degli ultimi giorni. “Nell’incontro di oggi con la Ministra– spiega Marcello, Presidente del sindacato Anief – parleremo di alcuni alcuni temi, in primo luogo la Legge di Bilancio, a seguire il Dpcm del 24 ottobre, quindi l’esame di quello che sta avvenendo in Italia con la chiusura delle scuole e la didattica digitale integrata e, infine, dell’ipotesi di contratto, per capire se le altre sigle sindacali la firmeranno”. “Per quanto riguarda la Legge di Bilancio – ...

matteosalvinimi : Sulle mascherine (prodotte da FCA) che puzzano di solvente e sostanze chimiche distribuite a scuola segnalazioni da… - carlaruocco1 : Il diritto universale di accesso agli studi deve essere uguale per tutti, anche in periodi di emergenza come questo… - MAnnurca : RT @FimpP: Grazie, Ministro @robersperanza. La Pediatria di Famiglia è pronta a fare la sua parte, con grande senso di responsabilità. Semp… - Antonia672 : RT @FimpP: Grazie, Ministro @robersperanza. La Pediatria di Famiglia è pronta a fare la sua parte, con grande senso di responsabilità. Semp… - articolounobas : RT @FimpP: Grazie, Ministro @robersperanza. La Pediatria di Famiglia è pronta a fare la sua parte, con grande senso di responsabilità. Semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ministro Scuola, ministro Azzolina incontra i sindacati. Interviene Pacifico - Sindacati convocati oggi al Ministero dell'Istruzione dalla Ministra Azzolina Teleborsa Scuola, ministro Azzolina incontra i sindacati. Interviene Pacifico

Sindacati convocati oggi al Ministero dell'Istruzione dalla Ministra Azzolina, per parlare dei temi "caldi" che riguardano la scuola, mentre la pandemia sembra prendere il sopravvento, come testimonia ...

Se i bambini salvano la scuola dal Covid

Macché popolo di Azzoline, docenti e provveditori: la scuola italiana la salveranno i bambini . “Mi sento in dovere, a nome di ...

Sindacati convocati oggi al Ministero dell'Istruzione dalla Ministra Azzolina, per parlare dei temi "caldi" che riguardano la scuola, mentre la pandemia sembra prendere il sopravvento, come testimonia ...Macché popolo di Azzoline, docenti e provveditori: la scuola italiana la salveranno i bambini . “Mi sento in dovere, a nome di ...