Scontri fra polizia e manifestanti a Palermo durante la protesta contro il Dpcm 

AGI - Petardi, fumogeni e cariche della polizia: non si fermano le tensioni nelle piazze italiane e, dopo Napoli, Milano e Roma, stasera è stato il turno di Palermo. Nel capoluogo siciliano, il corteo pacifico dei commercianti si è trasformato all'improvviso in un uno scontro tra alcuni appartenenti ai centri sociali e gli agenti in tenuta antisommossa e, dopo il lancio di petardi e bottiglie di vetro, la polizia ha caricato i manifestanti inseguendoli, poi, lungo corso Vittorio Emanuele. L'inseguimento è terminato alla Vucciria, dove i manifestanti hanno approfittato del dedalo di vicoli per dileguarsi. La polizia è riuscita comunque a fermare due dei manifestanti. Nel corso degli scontri è rimasto ferito anche ...

