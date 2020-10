Saipem, ordini robusti nei nove mesi con ricavi e margini in miglioramento (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Saipem ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un recupero di ricavi e margini rispetto al secondo trimestre dell’anno, in uno scenario che risulta ancora particolarmente complesso a causa della pandemia. La società ingegneristica conferma anche la sua resilienza, grazie alla prosecuzione delle attività sugli ordini acquisiti e ad un solido e diversificato libro ordini., ed la struttura finanziaria robusta ed equilibrata, con liquidità in aumento rispetto a fine giugno. Il solido portafoglio ordini di oltre 24 miliardi di euro, di cui oltre il 70% della porzione E&C non legato al petrolio, è stato rafforzato da recenti iniziative di de-risking concordate con i clienti, che ha riportato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) –ha chiuso i primidell’anno con un recupero dirispetto al secondo trimestre dell’anno, in uno scenario che risulta ancora particolarmente complesso a causa della pandemia. La società ingegneristica conferma anche la sua resilienza, grazie alla prosecuzione delle attività sugliacquisiti e ad un solido e diversificato libro., ed la struttura finanziaria robusta ed equilibrata, con liquidità in aumento rispetto a fine giugno. Il solido portafogliodi oltre 24 miliardi di euro, di cui oltre il 70% della porzione E&C non legato al petrolio, è stato rafforzato da recenti iniziative di de-risking concordate con i clienti, che ha riportato ...

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Saipem: ordini per 5,3 mld e 242 mln di investimenti - Affaritaliani : Saipem: in 9 mesi ordini per 5,3 mld e 242 mln di investimenti - Affaritaliani : Saipem: ordini per 5,3 mld e 242 mln di investimenti -