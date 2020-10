Rimini, protesta di palestre e piscine contro la chiusura (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Esponenti di centri danza, piscine e palestre stanno protestando per la chiusura delle attività imposta dall’ultimo Dpcm Flash-mob stamane a Rimini, presso il parco XXV Aprile, dove diversi lavoratori dei settori dello sport hanno protestato contro la chiusura imposta dal governo per arginare il coronavirus. “Ci sentiamo profondamente presi in giro dall’atteggiamento del presidente del … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Esponenti di centri danza,stannondo per ladelle attività imposta dall’ultimo Dpcm Flash-mob stamane a, presso il parco XXV Aprile, dove diversi lavoratori dei settori dello sport hannotolaimposta dal governo per arginare il coronavirus. “Ci sentiamo profondamente presi in giro dall’atteggiamento del presidente del … L'articolo proviene da Inews.it.

CorriereRomagna : Dpcm. La protesta delle palestre di Rimini. Video e Fotogallery - - magicaGrmente22 : Rimini Le palestre sul piede di guerra con il nuovo decreto: la protesta scende in 'piazza' - DardiValentina : A Rimini hanno distrutto le auto di medici e infermieri. Ha senso? È questa la protesta? Accanirsi contro chi è in prima linea? - flo2ren : Così si protesta, non come quelli che sfasciano vetrine di negozi, bar, ristoranti o quelli che hanno danneggiato l… - DiversaEtica : RT @AssoCare: Auto danneggiate a Rimini. La FIALS della Romagna interviene con la segretaria riminese Assunta Scigliano: 'è un atto ignobil… -

Titolari e lavoratori di palestre, scuole di danza e piscine si sono dati appuntamento questa mattina a Rimini al Parco XV Aprile per protestare contro le chiusure introdotte con il decreto firmato do ...

Titolari e lavoratori di palestre, scuole di danza e piscine si sono dati appuntamento questa mattina a Rimini al Parco XV Aprile per protestare contro le chiusure introdotte con il decreto firmato do ...Oltre un centinaio di gestori di palestre e scuole di danza hanno protestato questa mattina nel parco dell'acqua al ponte di Tiberio contro le chiusure ...