Rigori a caso, il disastro a Milan-Roma costa carissimo all'arbitro Giacomelli: non solo due turni di stop (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Punizione pesante per l'arbitro Piero Giacomelli dopo la contestata direzione del match Milan-Roma, finita 3-3. Una prestazione bocciata anche anche dal presidente dell'Aia Marcello Nicchi e dal designatore Nicola Rizzoli che hanno deciso per l'arbitro della sezione di Triesto lo stop per almeno due giornate. Due gli errori criticati a Giacomelli: i due Rigori concessi alle due squadre sono inesistenti. Al 68′ ha concesso un penalty alla Roma per un contrasto tra Pedro e Bennacer, ma con evidente fallo in attacco da parte dello spagnolo. Più tardi ha fischiato un rigore per il Milan, forse per compensazione, per fallo inesistente di Mancini su Calhanoglu: abbagli gravi, non corretti dalla sala Var.

