Renzi su Covid-19 | Meglio Lockdown che Misure a Metà

Leggi su youreduaction

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Matteoparla delleper contrastare il-19 adottate dal Governo italiano. “untotale di questea metà” dichiara il leader di Italia Viva. “Stare al Governo significa pensare ai cittadini, non obbedire ai ministri. Chiudere i ristoranti alle 18 non diminuisce i contagiati: aumenta i disoccupati. E il problema non …