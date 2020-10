Renzi non molla la presa sul governo: "Meglio chiudere tutto che mezze misure" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'ex premier: "L'ultimo decreto fa danni e non ferma i contagi. Perché un ristorante è sicuro a pranzo ma pericoloso la sera?" Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'ex premier: "L'ultimo decreto fa danni e non ferma i contagi. Perché un ristorante è sicuro a pranzo ma pericoloso la sera?"

petergomezblog : Renzi supera il centrodestra: ‘Riaprire tutto’. Zingaretti: ‘Eticamente intollerabile avere piedi in due staffe. Il… - fanpage : Renzi risponde a Conte: “Decreti vanno adottati su basi scientifiche non su emozioni passeggere” - ilfoglio_it : Perdere le staffe può capitare; ma perdersi i piedi? Cosa c'è che non va nelle dichiarazioni Zingaretti su Renzi -… - debunkercovid : @PoliticaPerJedi @matteorenzi Yoda, permettimi di dire che le tue pillole di saggezza in questo caso sono perle ai… - apavo75 : RT @tal_Marco: La situazione è talmente grave che @MarcoDamilan e Floris non hanno detto una parola contro #Renzi in oltre mezz'ora #dima… -