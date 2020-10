Real Madrid, Benzema a Mendy: “Non passare la palla a Vinicius, gioca contro di noi” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il pareggio allo scadere ottenuto dal Real Madrid sul campo del Borussia Moenchengladbach, in occasione del match valevole per la fase a gironi della Champions League 2020/2021, non ha fatto sorridere particolarmente i tifosi delle merengues. Nonostante la bella vittoria nel Clasico per 3-1, gli uomini di Zidane sono stati protagonisti di una prestazione al di sotto delle aspettative che ha rischiato di sfociare nella seconda sconfitta consecutiva nella competizione. Come se non bastasse, sarebbero emersi anche dei problemi interni alla squadra. Secondo Telefoot e El Chiringuito Tv, infatti, durante l’intervallo l’attaccante francese Karim Benzema si è rivolto al connazionale Ferland Mendy dicendogli: “Vinicius gioca contro di noi. Visto che fa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il pareggio allo scadere ottenuto dalsul campo del Borussia Moenchengladbach, in occasione del match valevole per la fase a gironi della Champions League 2020/2021, non ha fatto sorridere particolarmente i tifosi delle merengues. Nonostante la bella vittoria nel Clasico per 3-1, gli uomini di Zidane sono stati protagonisti di una prestazione al di sotto delle aspettative che ha rischiato di sfociare nella seconda sconfitta consecutiva nella competizione. Come se non bastasse, sarebbero emersi anche dei problemi interni alla squadra. Secondo Telefoot e El Chiringuito Tv, infatti, durante l’intervallo l’attaccante francese Karimsi è rivolto al connazionale Ferlanddicendogli: “di noi. Visto che fa ...

