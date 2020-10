Questa è l’ora dell’unità politica. Parla il viceministro Cancelleri (M5S) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cinque miliardi di ristori rappresentano la risposta giusta al momento giusto. Ne è convinto Giancarlo Cancelleri, siciliano di Caltanissetta, classe 1975 e viceministro grillino delle Infrastrutture e dei Trasporti. E chissà che i giorni più bui per l’Italia da marzo non siano anche l’occasione per un salto di qualità da parte del Movimento. Cancelleri, ieri il governo ha varato ristori fino a 5 miliardi per le categorie produttive. Basterà? In questo anno di governo siamo riusciti a fare cose importanti, abbiamo gestito con saggezza e determinazione la più grossa emergenza sanitaria della storia mondiale e con questo spirito stiamo gestendo la seconda ondata di Questa terribile pandemia. In questo momento gli sforzi, ovviamente, non possono che essere ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Cinque miliardi di ristori rappresentano la risposta giusta al momento giusto. Ne è convinto Giancarlo, siciliano di Caltanissetta, classe 1975 egrillino delle Infrastrutture e dei Trasporti. E chissà che i giorni più bui per l’Italia da marzo non siano anche l’occasione per un salto di qualità da parte del Movimento., ieri il governo ha varato ristori fino a 5 miliardi per le categorie produttive. Basterà? In questo anno di governo siamo riusciti a fare cose importanti, abbiamo gestito con saggezza e determinazione la più grossa emergenza sanitaria della storia mondiale e con questo spirito stiamo gestendo la seconda ondata diterribile pandemia. In questo momento gli sforzi, ovviamente, non possono che essere ...

riccardo_fra : Il #Covid ci mette a dura prova ma lo Stato c’è: Con il #DecretoRistori approvato in Consiglio dei Ministri diamo a… - CarloCalenda : Questa roba è un ignobile fake. ?@christianraimo? la dovete fare finita. Prima i miei figli ora l’uso strumentale e… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Sono tranquillo e sereno. Non vedo l'ora della mia prima partita da allenatore in… - KindSlowpoke : @ines_bianca Uso la lana fine di We are Knitters ?? questa fascia l'ho fatta un anno fa circa e per ora non ha perso la forma ?? - michicima : @aryprova01 E dove era lui quando ieri Dayane era in crisi? O quante volte l'ha difesa quando Oppini parlava male d… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa l’ora Hospital Consulting: un nuovo configuratore Per progettare l'Ospedale del Futuro Fortune Italia