"Quanti soldi ha perso? Zero". Senaldi fa a pezzi Giarrusso, disastro-Covid: rissa clamorosa, il grillino balbetta (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Uno scontro durissimo a L'aria che tira, su La7, tra Pietro Senaldi e il grillino Dino Giarrusso, che dopo averle (metaforicamente) prese anche da Matteo Salvini ne esce come un pugile suonato. Da Myrta Merlino e David Parenzo si parla delle proteste delle categorie più colpite dalla nuova serrata di fatto contro il coronavirus. E il direttore di Libero attacca: "A questi imprenditori e ristoratori lo stato dice: noi abbiamo gestito il Covid meglio di tutti. Lo ha detto Giarrusso dieci minuti fa". E il grillino, senza vergogna, conferma: "È la verità". Dunque lo scontro si infiamma: "E i ristoratori a cui avete dato 5 euro? La vostra gestione è anche questa - sbotta -. Capisco che predicate la decrescita felice e a voi non interessino i conti corrente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Uno scontro durissimo a L'aria che tira, su La7, tra Pietroe ilDino, che dopo averle (metaforicamente) prese anche da Matteo Salvini ne esce come un pugile suonato. Da Myrta Merlino e David Parenzo si parla delle proteste delle categorie più colpite dalla nuova serrata di fatto contro il coronavirus. E il direttore di Libero attacca: "A questi imprenditori e ristoratori lo stato dice: noi abbiamo gestito ilmeglio di tutti. Lo ha dettodieci minuti fa". E il, senza vergogna, conferma: "È la verità". Dunque lo scontro si infiamma: "E i ristoratori a cui avete dato 5 euro? La vostra gestione è anche questa - sbotta -. Capisco che predicate la decrescita felice e a voi non interessino i conti corrente ...

Lo scontro sfugge di mano: "Voi che gestite da dieci mesi l'emergenza Covid non avete perso un euro. Quanti soldi ha perso lei? Zero, ma dai, diciamo la verità". E Giarrusso continua in uno ...

